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У центрі Токіо прогримів потужний вибух (фото, відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У центрі Токіо прогримів потужний вибух (фото, відео)
Вогонь поширився на другий та третій поверхи будівлі
скріншот з відео

Четверо постраждалих зазнали легких ушкоджень

Пожежна служба Токіо повідомила, що внаслідок інциденту, що стався в будівлі у центрі Токіо, четверо осіб зазнали ушкоджень. Про це повідомляє Japan Times.

«У понеділок у будівлі в Токіо стався вибух, здійнявся дим, четверо осіб постраждали», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пожежна служба Токіо отримала повідомлення про вибух близько 15:15, за місцевим часом, у центральному районі Шимбаші.

Вибух пролунав у центральному районі Токіо
Вибух пролунав у центральному районі Токіо
фото з відкритих джерел

Вогонь поширився на другий та третій поверхи будівлі, гасіння пожежі продовжується.

Двоє поранених були працівниками ресторану, який, як вважають, став джерелом вибуху, а ще двоє – перехожі. Усі травмовані зазнали легких ушкоджень.

Департамент поліції Токіо з'ясовує додаткові подробиці та перевіряє, чи хтось іще не постраждав унаслідок інциденту.

Нагадаємо, що нещодавно в центрі Парижа прогримів потужний вибух. У п'ятому окрузі Парижа – найстарішому районі міста, стався вибух газу, в результаті чого пожежа охопила деякі будівлі.

Раніше повідомлялося, що в Мілані прогримів потужний вибух. Правоохоронці проводили про евакуацію людей.

Теги: вибух Японія

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