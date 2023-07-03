У центрі Токіо прогримів потужний вибух (фото, відео)

Вогонь поширився на другий та третій поверхи будівлі

Четверо постраждалих зазнали легких ушкоджень

Пожежна служба Токіо повідомила, що внаслідок інциденту, що стався в будівлі у центрі Токіо, четверо осіб зазнали ушкоджень. Про це повідомляє Japan Times.

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«У понеділок у будівлі в Токіо стався вибух, здійнявся дим, четверо осіб постраждали», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що пожежна служба Токіо отримала повідомлення про вибух близько 15:15, за місцевим часом, у центральному районі Шимбаші.

Вибух пролунав у центральному районі Токіо фото з відкритих джерел

Вогонь поширився на другий та третій поверхи будівлі, гасіння пожежі продовжується.

Двоє поранених були працівниками ресторану, який, як вважають, став джерелом вибуху, а ще двоє – перехожі. Усі травмовані зазнали легких ушкоджень.

Департамент поліції Токіо з'ясовує додаткові подробиці та перевіряє, чи хтось іще не постраждав унаслідок інциденту.

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Нагадаємо, що нещодавно в центрі Парижа прогримів потужний вибух. У п'ятому окрузі Парижа – найстарішому районі міста, стався вибух газу, в результаті чого пожежа охопила деякі будівлі.

Раніше повідомлялося, що в Мілані прогримів потужний вибух. Правоохоронці проводили про евакуацію людей.