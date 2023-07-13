У Кропивницькому пролунав вибух
В області триває повітряна тривога
Уночі 13 липня у Кропивницькому прогримів вибух під час повітряної тривоги. Про це повідомило «Суспільне» у Telegram.
Видання написало про вибух о 2:21.
Інформація про наслідки вибуху наразі не надходила.
Зазначимо, що повітряна тривога на момент публікації охопила більшість регіонів України, у тому числі Кіровоградську область. Повітряні сили Збройних сил України попередили про запуск росіянами ракет «Калібр» та ударних дронів.
Нагадаємо, уночі 13 у Києві пролунала серія вибухів. В області працюють сили протиповітряної оборони. У Солом’янському, Шевченківському, Дарницькому і Подільському районах зафіксовано падіння уламків.
Крім того, вночі 13 липня у Хмельницькій області прогримів вибух під час повітряної тривоги.
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