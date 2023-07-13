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У Кропивницькому пролунав вибух

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Кропивницькому пролунав вибух
Окупанти атакували Кропивницький
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

В області триває повітряна тривога

Уночі 13 липня у Кропивницькому прогримів вибух під час повітряної тривоги. Про це повідомило «Суспільне» у Telegram.

Видання написало про вибух о 2:21.

Інформація про наслідки вибуху наразі не надходила.

Зазначимо, що повітряна тривога на момент публікації охопила більшість регіонів України, у тому числі Кіровоградську область. Повітряні сили Збройних сил України попередили про запуск росіянами ракет «Калібр» та ударних дронів.

Нагадаємо, уночі 13 у Києві пролунала серія вибухів. В області працюють сили протиповітряної оборони. У Солом’янському, Шевченківському, Дарницькому і Подільському районах зафіксовано падіння уламків.

Крім того, вночі 13 липня у Хмельницькій області прогримів вибух під час повітряної тривоги.

Теги: вибух Кропивницький тривога

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