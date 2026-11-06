Буданов не очолить українську делегацію на переговорах в Абу-Дабі: Офіс президента пояснив чому

Керівник Офісу президента долучиться до переговорів із представниками США та Росії, однак очолюватиме українську групу інший посадовець

Голова Офісу президента Кирило Буданов візьме участь у тристоронніх переговорах України, США та Росії, які заплановані на 10-11 листопада в Абу-Дабі. Однак він не очолюватиме українську делегацію адже вже призначено іншого посадовця. Про це журналістам повідомив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин, передає «Главком».

«Ні, він не казав, що очолює делегацію. Він просто сказав, що буде там… Він поїде туди разом із делегацією. А не очолюватиме її», – пояснив Литвин.

За його словами, наразі всі учасники української переговорної групи готуються до зустрічі. Зокрема, у п’ятницю, 6 листопада, відбулося багато підготовчих розмов щодо майбутніх перемовин.

Раніше телеканал CBS News повідомив, що Буданов нібито очолить українську делегацію. Таку інформацію передав кореспондент видання Ейдан Стретч після розмови з керівником Офісу президента.

Водночас Буданов зазначав, що не очікує значного поступу за результатами цього раунду переговорів. Однак сам факт згоди української та російської делегацій зустрітися особисто він вважає певним прогресом.

«Ці переговори не є останніми, вони не є остаточними. Усе, про що ми говоритимемо, – це досягнення готовності до припинення війни, що триває. Чого ми досягнемо? Утримуюся від відповіді. Побачимо за кілька днів», – сказав Буданов.

Тристороння зустріч України, США та Росії відбудеться 10-11 листопада в Абу-Дабі за посередництва американської сторони. Серед тем, які планують обговорити, – можливе енергетичне перемир’я, безпека судноплавства в Чорному морі, гуманітарні питання та обмін полоненими.

Російську делегацію очолить помічник президента РФ Володимира Путіна Володимир Мединський. На попередніх тристоронніх переговорах в Абу-Дабі у січні та лютому 2026 року українську делегацію очолював тодішній секретар РНБО, нині голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров.