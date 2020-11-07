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    Події в Україні

    Продавав керівну посаду в органах за $100 тис.: у Рівному затримано майора поліції зі спільником

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    Поліцейський із Рівненщини хотів &laquo;продати&raquo; за 100 тисяч доларів керівні посади в обласній поліції - Продавав керівну посаду в органах за $100 тис.: у Рівному затримано майора поліції зі спільником
    Поліцейський із Рівненщини хотів «продати» за 100 тисяч доларів керівні посади в обласній поліції

    Поліцейський разом зі спільником обіцяв «вирішити питання кадрових призначень» на керівні посади в районних і міжрайонних відділах поліції Рівненщини

    Правоохоронці затримали працівника Нацполіції на Рівненщині разом зі спільником, які обіцяли посприяти призначенню на керівні посади в правоохоронних структурах області за $100 тисяч (майже три мільйони гривень).

    Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

    За даними слідства двоє чоловіків, один з яких - майор поліції, співробітник ГУ НП в Рівненській області, за грошову винагороду обіцяли вирішити питання кадрових призначень на керівні посади в районних та міжрайонних відділах поліції. 

    Обох затримали під час отримання 25 тисяч доларів «авансу», які передавав патрульний поліцейський Рівного. Нині їм мають оголосити підозру та обрати запобіжний захід.

    Рівненська обласна прокуратура, яка здійснює процесуальне керівництво у справі, кваліфікує дії затриманих як шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

    Покарання за цією статтею – позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Рівненській області за оперативного супроводу співробітників відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в області.

    прокуратура шахрайство Офіс Генерального прокурора
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