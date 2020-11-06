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    Кримінал

    На Луганщині ексбойовику повідомили про підозру

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    На Луганщині ексбойовику повідомили про підозру - На Луганщині ексбойовику повідомили про підозру
    На Луганщині ексбойовику повідомили про підозру

    На початку липня 2014 року мешканець міста Сєвєродонецька перебував у складі незаконного збройного формування окупаційної адміністрації РФ – так званої «Армии Юго-Востока»

    Колишньому бойовику повідомлено про підозру в участі у незаконних збройних формуваннях на Луганщині. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

    Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної прокуратури.

    «За процесуального керівництва управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури громадянину повідомлено про підозру в участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 260 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу», - йдеться у повідомленні.

    Встановлено, що на початку липня 2014 року мешканець міста Сєвєродонецька перебував у складі незаконного збройного формування окупаційної адміністрації РФ – так званої «Армии Юго-Востока». Підозрюваний брав активну участь у здійсненні супротиву силам та засобам АТО на території м. Лисичанськ.

    «Виконуючи вказівки так званого «керівника підривної групи», він брав участь у мінуванні мостів та доріг на території області, які мали стратегічне значення, здійснював чергування на замінованих об’єктах, підтримував в справному стані та обслуговував встановлені вибухові пристрої. Діяльність угруповання, до складу якого входив підозрюваний, була припинена у липні 2014 року після звільнення населених пунктів Луганщини від незаконних збройних формувань РФ», - йдеться у повідомленні.

    прокуратура АТО бойовики на Донбасі Донбас Луганщина звільнення
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