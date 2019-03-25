Прогноз погоди на понеділок: від заморозків до +12



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У Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів

В Карпатському регіоні, на Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині, Одещині та Миколаївщині 25 березня очікується невеликий дощ

У понеділок, 25 березня температура в Україні вночі буде від 2° морозу до 3° тепла, на півдні до 6° з позначкою плюс. Вдень повітря прогріється до 12°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

В Карпатському регіоні, на Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині, Одещині та Миколаївщині 25 березня очікується невеликий дощ, на високогір'ї Карпат - з мокрим снігом. На решті території синоптики не прогнозують істотних опадів.

За інформацією синоптиків, сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, на півдні до 6° тепла; вдень 7-12° тепла.

У Києві 25 березня - хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 8-10° тепла.

У Київській області істотних опадів у понеділок теж не прогнозують. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 7-12° тепла.

Напередодні Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про значу лавинну небезпеку у Карпатах.