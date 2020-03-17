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    Події в Україні

    Прогноз погоди на вівторок: в Україні майже без опадів, температура до +13

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    Сьогодні&nbsp;у західних та південно-західних областях 10-13&deg; тепла; натомість у Карпатах вдень близько 0&deg; - Прогноз погоди на вівторок: в Україні майже без опадів, температура до +13
    Сьогодні у західних та південно-західних областях 10-13° тепла; натомість у Карпатах вдень близько 0°

    У Києві 17 березня мінлива хмарність, вдень 6-8° тепла

    В Україні у вівторок, 17 березня, синоптики прогнозують вдень від 0 до 13° тепла, переважно без опадів.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «17 березня на Волині та Рівненщині вночі невеликий дощ зі снігом, вдень у північних та Вінницькій областях місцями дощ, на решті території без опадів. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у східних, південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях 3-8° морозу; вдень 4-9° тепла, у західних та південно-західних областях 10-13° тепла; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°», - зазначається у повідомленні.

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    У Києві сьогодні мінлива хмарність, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла.

    До слова, у Карпатах намело понад метр снігу.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна вітер дощ
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