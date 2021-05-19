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    В Омані буде створено водневий мега-проект потужністю 25 ГВт

    нова енергія
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    З огляду на зменшення запасів нафти, влада Оману планує диверсифікувати економіку, зробивши ставку на водень &nbsp; - В Омані буде створено водневий мега-проект потужністю 25 ГВт

    З огляду на зменшення запасів нафти, влада Оману планує диверсифікувати економіку, зробивши ставку на водень

     

    Фото: hellomagazine.com

    Виробнича потужність інноваційного проекту – понад 1 млн тонн зеленого водню в рік

    Міжнародний консорціум, до якого увійшли національна нафтова компанія Омана OQ, американська InterContinental Energy, яка спеціалізується на зеленому паливі та державна інвестиційна компанія Кувейту EnerTech оголосив про розробку інтегрованого мега-проекту в області екологічно чистого водню в Омані, – повідомляють Elektrovesti.

    Об'єкт передбачається побудувати недалеко від берегової лінії, він буде використовувати для електролізу морську воду. Гігантські потужності сонячних і вітряних електростанцій, в цілому 25 ГВт, зможуть забезпечити виробництво більш 1 млн тонн зеленого водню щорічно.

    Учасники консорціуму збираються використовувати свої широкі комерційні контакти і партнерства для укладення довгострокових угод про продаж продукції. З огляду на стратегічне розташування між Європою та Азією, а також відмінне сонячне випромінювання і багаті вітрові ресурси, проект має гарні можливості для забезпечення безпечних і надійних поставок зеленого палива по всьому світу – вважають партнери.

    «Ми з гордістю оголошуємо про наш найбільший проект, який спрямований на максимальне використання природних ресурсів Оману, таких як вітер і сонце, для виробництва зеленого водню. Альтернативна енергія є ключовим фактором довгострокового зростання OQ і наріжним каменем його стратегії», – сказав директор компанії OQ з альтернативної енергетики Салім Аль Хутайлі.

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    Теги: нафта вітер водень
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    В Омані буде створено водневий мега-проект потужністю 25 ГВт