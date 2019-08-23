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    Події в Україні

    Прогноз погоди в Україні на 23 серпня: дощі на заході та спека до +35

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    В Україні у п'ятницю збережеться спекотна погода - Прогноз погоди в Україні на 23 серпня: дощі на заході та спека до +35
    В Україні у п'ятницю збережеться спекотна погода

    У Києві сьогодні мінлива хмарність, температура вдень близько 25°

    У п'ятницю, 23 серпня, в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. Короткочасні дощі очікуються лише в західних областях.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «У західних областях місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на півдні та сході країни 17-22°; вдень у західних (крім Закарпаття) і північних областях 23-28°, на решті території 28-33°, у південній частині до 35°», - зазначається у повідомленні.

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    У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень близько 25°.

    До слова, через посуху у 85 департаментах Франції уведені обмеження на використання води.

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