Наказав обстріляти лікарню в Тростянці: прокуратура встановила окупанта

Загарбники здійснили три постріли з танкової гармати по лікарні, де перебували хворі

Рашисту заочно повідомлено про підозру за фактами порушення законів та звичаїв війни

Офіс генерального прокурора заочно повідомив про підозру ще одному російському загарбнику. Окупант, за даними слідства, видав наказ обстріляти з танка лікарню у м. Тростянець Сумської області. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури військовослужбовцю РФ заочно повідомлено про підозру за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що 23 березня 2022 року під час окупації рашистами м. Тростянець у порушення норм міжнародного гуманітарного права з танка Т-80 було обстріляно Тростянецьку міську лікарню.

У ході слідства вдалося встановити, що віддав наказ про здійснення прицільних пострілів по будівлі лікарні командир танка 6-ї танкової роти 12-го гвардійського танкового полку «Шепетівський» 4-ї гвардійської танкової дивізії «Кантимирівська». На виконання злочинного наказу екіпажем танка здійснено щонайменше три постріли з танкової гармати, унаслідок чого пошкоджено будівлю стаціонарного корпусу лікарні, у якій на час обстрілів перебували хворі та персонал лікарні.

На даний час вирішується питання щодо проведення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного.

Раніше Офіс генпрокурора повідомив про підозру ще вісьмом російським загарбникам, які обкрадали будинки мешканців Бучі.