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Суд продовжив арешт Коломойського до 2 вересня

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Суд продовжив арешт Коломойського до 2 вересня
Ігор Коломойський
фото з відкритих джерел

Ігор Коломойський підозрюється у заволодінні коштами найбільшого українського приватного банку

Шевченківський районний суд Києва продовжив до 2 вересня цього року запобіжний захід для бізнесмена Ігоря Коломойського у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 1,9 мільярда гривень. Про це в коментарі Укрінформу заявила речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець.

«За клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора 18 липня Шевченківський райсуд м. Києва продовжив до 2 вересня запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави в 1,9 млрд грн (розмір застави порівняно з попередньою ухвалою не змінився) відомому бізнесмену, який підозрюється у заволодінні майже 6 млрд грн найбільшого українського приватного банку», – заявила речниця, відповідаючи на питання про продовження до 2 вересня запобіжного заходу Коломойському.

Нагадаємо, 2 вересня 2023 року Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Того ж дня Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про призначення Коломойському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 31 жовтня з альтернативою у вигляді внесення застави у розмірі 509 млн 960 тис. грн.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та закрив провадження у справі за позовом Ігоря Коломойського про розірвання договорів його особистої поруки за кредитами рефінансування, залученими Приватбанком до його націоналізації. Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Нагадаємо, олігарху Ігорю Коломойському правоохоронці повідомили про підозру в організації замовного вбивства директора однієї з юридичних компаній. Печерський райсуд Києва обрав Ігорю Коломойському запобіжний захід у справі про організацію замовного вбивства юриста та директора українсько-американської Консалтингової компанії «Фарго» Сергія Карпенка. Суд призначив перебування під вартою Коломойському до 7 липня без права на заставу.

До слова,  у справі бізнесмена Ігоря Коломойського, який знаходиться під вартою за підозрою у заволодінні коштами «Приватбанку», є порушення одразу трьох статей Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ). Такого висновку дійшли експерти моніторингової місії IAC ISHR.

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Теги: Ігор Коломойський шахрайство прокурор

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