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Справа про хабар в Офісі генпрокурора: фігуранту обрано запобіжний захід

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Справа про хабар в Офісі генпрокурора: фігуранту обрано запобіжний захід
Прокурор перебуватиме два місяці під вартою
фото з відкритих джерел

Вищий антикорупційний суд 18 липня обрав запобіжний захід прокурору Офісу генпрокурора, якого раніше правоохоронці викрили на хабарі у $170 тис.

Суд обрав запобіжний захід одному з фігурантів справи про хабар в Офісі генпрокурора. Підозрюваного взяли під варту з можливістю вийти під заставу. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Вищий антикорупційний суд 18 липня обрав запобіжний захід прокурору Офісу генпрокурора, якого раніше правоохоронці викрили на хабарі у $170 тис.

Зокрема, суд частково підтримав позицію прокурора САП та застосував до прокурора запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів з альтернативою внесення 4 млн гривень застави.

Якщо фігурант вийде під заставу, на нього буде одягнено електронний браслет, також йому потрібно буде здати документи на виїзд за кордон та не спілкуватися зі свідками.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили прокурорів Офісу генерального прокурора на одержанні неправомірної вигоди у розмірі $170 тис. (понад 7 млн грн) за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Як повідомлялося, виконувача обовʼязків заступника начальника Головного управління Державної податкової служби Києва викрито на корупції.

До слова, Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами проведеного моніторингу способу життя виявило у народного депутата України ознаки корупційного кримінального правопорушення, що свідчить про його незаконне збагачення на понад 70 млн грн.

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Теги: хабар Офіс Генерального прокурора прокурор корупція в Україні САП Вищий антикорупційний суд

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