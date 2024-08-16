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«Заробили» на ухилянтах понад $1 млн»: на Київщині затримано двох очільників ТЦК

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Заробили» на ухилянтах понад $1 млн»: на Київщині затримано двох очільників ТЦК
Офіс генпрокурора: У приміщеннях ТЦК, а також за місцем проживання керівників ТЦК, їхнього спільника, «ухилянтів» та в автомобілях фігурантів проведено 33 обшуки
фото: СБУ

Фігуранти пропонували військовозобов’язаним своє сприяння в уникненні призову на підставі підроблених документів

СБУ затримала двох очільників ТЦК на Київщині та їхнього спільника, які «заробили» на ухилянтах понад $1 млн. Про це повідомляє прессцентр Служби безпеки України та Офіс генерального прокурора.

У Офісі Генпрокурора зазначили, що було затримано, керівника Бориспільського ТЦК, а також начальника ТЦК Бучанського району. 

У Службі безпеки інформують, що за сприяння керівництва Міністерства оборони та командування Збройних Сил України ліквідували ще одну схему ухилення від мобілізації.

«У результаті комплексних заходів на Київщині затримано трьох організаторів оборудки. Ними виявились очільники двох районних ТЦК столичного регіону та їхній спільник – громадянин країни Південного Кавказу. Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих виявлено понад $1,2 млн. Більшість вилученої готівки фігуранти зберігали у спеціально облаштованих схованках під підлогою та за обшивкою стін власних осель», – йдеться у повідомленні.

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фото: СБУ, Офіс генпрокурора

Як встановило розслідування, фігуранти пропонували військовозобов’язаним своє сприяння в уникненні призову на підставі підроблених документів про непридатність до служби за станом здоров’я. За матеріалами справи, вартість таких «послуг» становила $37 тис. США з одного ухилянта.

«Заробили» на ухилянтах понад $1 млн»: на Київщині затримано двох очільників ТЦК фото 1
фото: СБУ, Офіс генпрокурора
«Заробили» на ухилянтах понад $1 млн»: на Київщині затримано двох очільників ТЦК фото 2
фото: СБУ, Офіс генпрокурора

«У цю суму входила підготовка повного «пакета» документів, зокрема фіктивних меддовідок, а також «супровід» ухилянтів під час проходження військово-лікарської комісії. Для реалізації схеми посадовці військкоматів використовували особисті зв’язки серед представників ВЛК, яких «втемну» залучали до злочинної схеми. Потім фіктивні документи використовували для зняття потенційних призовників з військового обліку, що давало їм можливість втекти за кордон», – йдеться у повідомленні СБУ.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, сьогодні, 16 серпня, у Telegram-каналах почала з'являтися інформація та фото ймовірного затримання правоохоронцями очільника Бориспільського районного ТЦК і СП Сергія Русіна. Пресслужба Бориспільського ТЦК у коментарі для «Главкома» зазначила: фотографії не відносяться до посадових осіб Бориспільського РТЦК та СП. Водночас пресслужба відмовилася відповідати, чи було затримано воєнкома. 

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Теги: кордон розслідування документи прокурор

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