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Росія вже наступає на п’яти напрямках: експерт спрогнозував розвиток подій

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росія вже наступає на п’яти напрямках: експерт спрогнозував розвиток подій
Путінська армія використовує досить велику кількість резервів, атакуючи за п'ятьма напрямками
фото з відкритих джерел

Успіху путінській армії досягти не вдалося, навпаки, окупанти зазнають величезних втрат

Із кінця січня російські окупаційні війська ведуть наступ на п'яти основних напрямках фронту. Йдеться про Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський. На цих напрямках росіяни залучили велику кількість сил та засобів. Про це в інтерв'ю Obozrevatel розповів військовий експерт Владислав Селезньов.

«Ми всі чекали на масштабний одномоментний наступ величезними силами та засобами, а за фактом із 25 січня наступ російської армії йде на п'яти основних напрямках російсько-українського фронту. Це напрямок на Куп'янськ, напрямок на Лиман, бої в районі Бахмута, в районі Авдіївки та на Вугледарському напрямку», – сказав він.

За словами Селезньова, в районі Вугледара окупанти зосередили особовий склад у кількості близько трьох бригад та п'яти полків. Вони вже кілька тижнів атакують українські позиції за підтримки артилерії.

При цьому, успіху путінській армії досягти не вдалося. Навпаки, окупанти зазнають величезних втрат.

Водночас, експерт допускає, що можливо, це лише перший етап масштабного наступу, так звана «розвідка боєм».

«Путінська армія дійсно використовує досить велику кількість резервів, ресурсів, атакуючи за п'ятьма напрямками, але говорити про те, що використано всі сили та засоби, я б, напевно, не став. Подивимося», – додав він.

Селезньов також розповів, що наразі продовжується перегрупування російських військових, накопичення сил та засобів на півдні Запорізької області та на території Луганської області.

«Найімовірніше, путінське угруповання й надалі тиснутиме на наші позиції в районі Куп'янська. На сьогодні не припиняються активні бойові дії і в районі Вугледара, Авдіївки, Бахмута. Росіяни поступово, буквально з коліс, накопичують ресурси та продовжують тиснути. Активніше почали використовувати штурмову авіацію, хоча вони чудово усвідомлюють всі ризики, пов'язані з використанням авіації на передньому краї. Українська армія має там досить щільну систему ППО, відповідно, російські літаки можуть перетворитися на попіл», – пояснив він.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України стверджує, що Росія не має ресурсів, щоб розпочати широкомасштабний наступ до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Раніше повідомлялося, у Білому домі припускають, що Росія спробує використовувати зимовий період для того, щоб виснажити українців та водночас відновити власні сили, переозброїтися й поповнити кількість особового складу і в результаті навесні бути готовою до нового наступу на українські території.

Теги: росіяни Лиман 24 лютого наступ армія Міноборони окупанти росія розвідка

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