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Розвідка звернулась з терміновим проханням до жителів окупованих територій

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Розвідка звернулась з терміновим проханням до жителів окупованих територій
фото ілюстративне

Псевдовибори окупанти запланували на вересень 2023 року

Головне управління розвідки України (ГУР) звернулося до українців, які залишилися на окупованих територіях, і закликало повідомляти стосовно псевдовиборів. Про це йдеться в Telegram-каналі ГУР.

«Кремлівський окупаційний режим планує імітацію проведення фейкових виборів на тимчасово окупованих територіях України у вересні 2023 року», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ціллю РФ є спроба легітимізувати окупацію та воєнні злочини, скоєні російською армією.

«Усіх причетних до незаконного проведення виборів буде притягнуто до відповідальності  згідно із законодавством України та нормами міжнародного права, як це і відбувалось раніше із зрадниками та колаборантами», – кажуть розвідники.

Також там просять українців надсилати інформацію про:

  • колаборантів з-поміж місцевих жителів та їхніх кураторів з росії (особиста інформація, адреси, номери авто, телефонні номери і т.д.);
  • так званих депутатів та представників окупаційних адміністрацій;
  • свідчення фальсифікацій та нелегітимності проведення фейкових виборів.

До слова, триває 541-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: розвідка окупанти вибори війна

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