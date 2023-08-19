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РФ завозить на окуповані території гастролерів для імітації «виборів»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
РФ завозить на окуповані території гастролерів для імітації «виборів»
РФ планує проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України у вересні 2023 року
фото з відкритих джерел

Контроль за «виборчим процесом» будуть здійснювати представники російського ЦВК

На тимчасово окупованих територіях Україні Росія продовжує готуватись до імітації «виборів» і для цього в регіони прибувають спеціалісти з РФ. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Минуло півтори року від початку повномасштабного вторгнення, але росіяни досі не довіряють колаборантам, які виконують суто демонстративну роль й не мають влади на окупованих територіях.

Після провалу з «референдумом», який проігнорувала більшість місцевого населення і який відбувся лише у фантазіях пропагандистів, окупанти сподіваються покращити ситуацію на «виборах».

Для цього на тимчасово окуповані території прибувають політтехнологи, спостерігачі, організатори масовки та пропагандисти. Контроль за «виборчим процесом» будуть здійснювати представники російського ЦВК. 

Росіяни вже поставили вимоги, аби всі працівники бюджетних підприємств ходили голосувати під розпис гуртом у визначений для підприємства день. При цьому знімати процес будуть завчасно розставлені пропагандисти.

Основним завданням Москва вважає намалювати явку хоча б на камеру. Проте навіть якщо не вдасться, то тоді буде розігруватись сценарій «референдуму», де відсутність людей на дільницях пояснили тим, що нібито багато хто голосував за місцем проживання чи голосував в інший день.

Нагадаємо, кремлівський окупаційний режим планує імітацію проведення фейкових виборів на тимчасово окупованих територіях України у вересні 2023 року. Головне управління розвідки України звернулося до українців, які залишилися на окупованих територіях, і закликало повідомляти інформацію стосовно псевдовиборів.

Теги: окупанти окупація росія Україна вибори

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