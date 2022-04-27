Командир морських піхотинців просить допомоги з евакуацією маріупольців (відео)

Місто вже два місяці під облогою загарбників

Тимчасово виконуючий обов’язки командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський (на псевдо Волина) записав нове звернення із заблокованого Маріуполя.

Він вкотре просить допомогти з евакуацією маріупольського гарнізону та цивільних мешканців.

«В нашому угрупованні є понад 600 поранених хлопців різного ступеню тяжкості, їм дуже потрібна медична допомога, тут немає ні умов, ні препаратів, ні персоналу, який міг би їм допомогти. Також є цивільні поранені – ми їм надаємо допомогу настільки, наскільки можемо. З нами знаходяться сотні цивільних мешканців, десятки дітей, чимало людей з обмеженими можливостями», − розповів командир.

За його словами, ситуація важка, є проблеми з водою.

«Сьогодні мій основний посил: врятуйте гарнізон «Маріуполь». Застосуйте до нас процедуру «extraction»... Люди тут просто загинуть. Поранені помруть, а живі – загинуть в бою», − просить Волинський.

Нагадаємо, в знищеному Маріуполі готується масштабна політична провокація зі спробою залучення деяких західних журналістів. З цією метою для лояльних представників іноземних ЗМІ, на 28 квітня міністерство оборони РФ планує так званий «престур».

Раніше парамедик полку «Азов» розповів про кількість поранених на «Азовсталі». Як повідомлялося, росіяни вдарили бомбами по «зеленому коридору» для блокадників з «Азовсталі».