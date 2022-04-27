Окупанти забирають документи у «новобранців» з «Л/ДНР» – Генштаб
Ворог не дозволить ідентифікувати цих осіб у разі загибелі
Рашисти вилучають документи в особового складу, який звозять з окупованих територій Донецької та Луганської областей для поповнення армії російських загарбників. Про це йдеться у зведенні Генштабу.
«В особового складу, який звозять для поповнення втрат з окупованих територій Донецької та Луганської областей, вилучають особисті документи, що не дозволить ідентифікувати цих осіб у разі загибелі», – йдеться у повідомленні.
У Генштабі додають, що в армії РФ почастішали випадки пошуку військовослужбовцями противника нових способів уникнення участі в бойових діях. Особовий склад вдається до дезертирства, здачі в полон та самокаліцтва.
Нагадаємо,у Великій Лепетисі, що на Херсонщині, рашисти створили фільтраційний табір, куди збирають винятково чоловіків призовного віку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у фільтраційних таборах під Маріуполем окупанти утримують уже більше 20 тис. осіб.