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    Події в Україні

    Окупанти забирають документи у «новобранців» з «Л/ДНР» – Генштаб

    Окупанти забирають документи у «новобранців» з «Л/ДНР» – Генштаб
    фото з відкритих джерел

    Ворог не дозволить ідентифікувати цих осіб у разі загибелі

    Рашисти вилучають документи в особового складу, який звозять з окупованих територій Донецької та Луганської областей для поповнення армії російських загарбників. Про це йдеться у зведенні Генштабу.

    «В особового складу, який звозять для поповнення втрат з окупованих територій Донецької та Луганської областей, вилучають особисті документи, що не дозволить ідентифікувати цих осіб у разі загибелі», – йдеться у повідомленні.

    У Генштабі додають, що в армії РФ почастішали випадки пошуку військовослужбовцями противника нових способів уникнення участі в бойових діях. Особовий склад вдається до дезертирства, здачі в полон та самокаліцтва.

    Нагадаємо,у Великій Лепетисі, що на Херсонщині, рашисти створили фільтраційний табір, куди збирають винятково чоловіків призовного віку.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у фільтраційних таборах під Маріуполем окупанти утримують уже більше 20 тис. осіб.

    Теги: росія окупанти «ДНР» «ЛНР» війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти забирають документи у «новобранців» з «Л/ДНР» – Генштаб