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Арестович пояснив, чому мобілізація не врятує Путіна і Росію

Юрій Лящук
glavcom.ua
Арестович пояснив, чому мобілізація не врятує Путіна і Росію
Росії не вдається озброїти мобілізованих
фото з відкритих джерел

Олексій Арестович розповів, як насправді відбувається мобілізація в РФ

За словами радника Офісу президента, Росія може закликати ще хоч 17 мільйонів людей. Однак це не вплине на стан справ на фронті, тому сформувати бойові з'єднання не вийде.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Росія спромоглася відправити навчальні центри вже 92 тисячі осіб. Однак російська армія має великі проблеми з постачанням цих мобілізованих, про що радник ОП розповів під час ефіру на каналі Фейгін LIVE.

За словами Арестовича, у Міноборони РФ доповідають начальству, що в регіонах спостерігаються серйозні проблеми з проведенням мобілізації, постачанням озброєнь і військової техніки.

«Перша хвиля вся піде на поповнення підрозділів, які вже є, які поповняться військовою технікою з ремонту, технікою, знятою зі зберігання. І там залишки кадрового ядра... до нього додадуть мобілізованих», – сказав Арестович.

При цьому, як дізналася українська розвідка, російська армія має сумніви щодо можливості формування бойових з'єднань з мобілізованих. Арестович заявив, що РФ може призвати ще 17 млн осіб, проте це нічого не змінить.

«Це все буде тільки для внутрішнього російського порядку денного, пов'язаного з постановкою людей під контроль на численних полігонах, щоб на мітинги не ходили. І має головну мету – рішення соціальної бази протесту, тому що у військовому відношенні не вдається їх озброїти», – сказав Арестович.

Від 21 вересня, відколи у країні-агресорці оголошена так звана часткова мобілізація, вояків набирали без відбору і Росією прокотилася хвиля протестів. Тим часом у РФ порушена перша справа за ухиляння від мобілізації.

Нагадаємо, після оголошеної «часткової» мобілізації в РФ, її територію вже покинули приблизно 700 тис. людей.

Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

Тим часом росіяни панічно розкуповують кровоспинні засоби та заморожують сперму.

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Теги: Олексій Арестович війна росія мобілізація

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