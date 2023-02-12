«Путін – це дракон, який постійно хоче їсти»: Зеленський з’явився на обкладинці Spiegel (фото)

Володимир Зеленський: «Його не зупинять ані кордони, ані океани, і йому неважливо, скільки людей помре заради задоволення його амбіцій»

Президент України Володимир Зеленський з’явився на свіжій обкладинці німецького журналу Der Spiegel. В інтерв’ю виданню він пояснив, чому Росію необхідно зупинити.

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«Путін – це дракон, який постійно хоче їсти. Щоб вгамувати його апетит, ви віддаєте йому одну країну за іншою або, принаймні, їхні частини. Але як дракону йому хочеться з'їдати країну за країною, тому його не зупинять ані кордони, ані океани», – заявив очільник України.

зображення: Der Spiegel

Він наголосив, що Росії не можна дати виграти війну, інакше Путін захоче захопити й інші держави. Також Зеленський порівняв нинішню ситуацію з «кінцем Гітлера», коли той продовжував бомбити Лондон, але вже фактично програв війну. На думку президента, обидва тирана не дурні, просто і в Гітлера, і в Путіна «інший світогляд».

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«Неважливо, скільки ще людей треба відправити на смерть, коли ви боретеся за своє крісло», – пояснив логіку Путіна Зеленський.

На запитання про стурбованість багатьох керівників держав тим, що подальші поставки зброї призведуть до ескалації, лідер України відповів, що «відповідальність за ескалацію, перш за все, несуть росіяни. Вони катували, вбивали і ховали людей заживо». За його словами, Європа має чітко усвідомлювати, що надає допомогу не українцям, а європейцям.

Нагадаємо, що раніше польський тижневик Wprost вийшов з обкладинкою, на якій українські військові забезпечують спокій родинам перед новорічними святами.