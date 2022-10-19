Путін запровадив воєнний стан на окупованих територіях України

На окупованих територіях запроваджується контроль за телефонними переговорами

Російський диктатор Володимир Путін заявив про рішення ввести воєнний стан на території тимчасово окупованих Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областях. Про це він сказав на засіданні Радбезу РФ.

Під час введеного Путіним воєнного стану забороняється виїзд місцевих жителів за межі країни, також запроваджується військова цензуру у сфері комунікацій та контролю за телефонними переговорами.

У зоні дії військового стану не проводяться вибори президента, депутатів Держдуми, сенаторів та до органів місцевого самоврядування.

Дозволяється евакуація об'єктів господарського, соціального та культурного призначення, введення особливого режиму в'їзду та виїзду на територію, а також обмеження свободи пересування нею.

Також передбачається залучення громадян до виконання робіт для потреб оборони, ліквідації наслідків та відновлення об'єктів економіки.

Раніше генерал збройних сил США Девід Петреус заявив, що Путін не здатен переломити ситуацію в Україні.