Головна Світ Політика
search button user button menu button

Шпагат Лукашенка. Розвідка пояснила, як він хоче обманути Путіна

Надія Клочко
glavcom.ua
Шпагат Лукашенка. Розвідка пояснила, як він хоче обманути Путіна
фото з відкритих джерел

Розвідка України зазначає, білоруський диктатор усе більше усвідомлює усю небезпеку переспективи відкритого приєднання до війни проти України

Білоруська влада уважно спостерігає за безладом, що відбувається в рамках так званої «часткової мобілізації» у Росії та розуміє, що у разі оголошення часткової мобілізації у Білорусі, ситуація буде ще складнішою й може призвести до соціального вибуху в країні. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

У розвідці також зазначають, що своїми гучними заявами самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається відволікти значну частину резервів української армії від можливого їх застосування на фронті на сході та півдні України.

«При цьому, незаконний білоруський режим все більше усвідомлює усю – небезпеку прийняття ним рішення стосовно відкритого приєднання до широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. У зв’язку з цим, Лукашенко намагається продовжувати робити гучні заяви та показувати Путіну, що своїми діями він виконує союзницькі зобов’язання, відволікаючи значну частину резервів ЗС України від можливого їх застосування на фронті на сході та півдні України», – йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними української розвідки, під виглядом активізації мобілізаційних заходів білоруськими спеціальними службами приховано вивчається можлива реакція суспільства та готовність долучитися до протестних заходів.

«Зазначене свідчіть, що самопроголошена білоруська влада не впевнена у підтримці широкими верствами населення рішень щодо участі своєї країни у воєнних авантюрах РФ», – додали у розвідці.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Білорусь продовжує надавати свою територію та повітряний простір для підтримки російського вторгнення в Україну, але навряд чи вступить у війну від імені країни-агресорки. 

10 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія та Білорусь готують спільне розгортання військ.

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв раніше заявив, що українські військові готові зустріти ворога з Білорусі у разі наступу. Також, за потреби, ЗСУ  можуть наростити сили на північному кордоні. Наєв наголосив, що якщо російська армія все ж таки наважиться йти з території Білорусі, то напад може відбутися з Житомирської, Рівненської та Волинської області, які не було атаковано на першому етапі повномасштабного вторгнення.  

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав країни-учасниці СНД до єдності у питанні підтримки Росії у розв’язаній нею війні на території України. 

До слова, Білорусь запровадила режим «контртерористичної операції» ніби-то через загрозу від сусідніх держав. Також повідомляється, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ухвалив рішення провести «приховану мобілізацію» для збільшення укомплектованості бойових частин.

Читайте також: Білорусь вступає у війну? Що стримує Лукашенка та… Путіна
Теги: Білорусь Олександр Лукашенко війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Шпагат Лукашенка. Розвідка пояснила, як він хоче обманути Путіна
Шпагат Лукашенка. Розвідка пояснила, як він хоче обманути Путіна
Після звинувачень у допомозі Росії Іран заявив, що хоче переговорів з Україною
Після звинувачень у допомозі Росії Іран заявив, що хоче переговорів з Україною
Російська церква підбирається до військових баз у Норвегії: ЗМІ б’ють на сполох
Російська церква підбирається до військових баз у Норвегії: ЗМІ б’ють на сполох
Мовна політика в Казахстані. Токаєв дав чітке послання Путіну
Мовна політика в Казахстані. Токаєв дав чітке послання Путіну
Кремль повідомив, чого страшно боїться Путін
Кремль повідомив, чого страшно боїться Путін
Горілка та «милі листи». Берлусконі розповів, як мирився з Путіним
Горілка та «милі листи». Берлусконі розповів, як мирився з Путіним

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
101K
Влада блокує вихід парафій з Московського патріархату. ПЦУ звернулась до Зеленського
78K
Навіщо Кремлю так зване «припинення мобілізації»: пояснення ексдепутата Держдуми 
64K
Скандал на Закарпатті: труну з тілом героя не пустили у церкву УПЦ (МП) 
56K
Аналітики ISW назвали справжню мету мобілізації в Білорусі
27K
Мовна політика в Казахстані. Токаєв дав чітке послання Путіну
24K
Проросійські журналісти в етері телемарафону. «Слуга» Безугла звернулася до СБУ

Новини

За добу авіація ЗСУ вдарила по 16 базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:17
Аналітики ISW назвали справжню мету мобілізації в Білорусі
Сьогодні, 06:21
За добу ЗСУ відбили сім атак окупантів на Харківщині та Донеччині – Генштаб
Вчора, 07:04
Атака дронів на Україну. ISW назвав мету Росії
Вчора, 06:33
Італія надала Україні новий пакет військової допомоги
Вчора, 00:45
За добу ЗСУ відбили дев’ять ворожих атак на Донеччині – Генштаб
17 жовтня, 07:11

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту