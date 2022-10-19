Шпагат Лукашенка. Розвідка пояснила, як він хоче обманути Путіна

Розвідка України зазначає, білоруський диктатор усе більше усвідомлює усю небезпеку переспективи відкритого приєднання до війни проти України

Білоруська влада уважно спостерігає за безладом, що відбувається в рамках так званої «часткової мобілізації» у Росії та розуміє, що у разі оголошення часткової мобілізації у Білорусі, ситуація буде ще складнішою й може призвести до соціального вибуху в країні. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

У розвідці також зазначають, що своїми гучними заявами самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається відволікти значну частину резервів української армії від можливого їх застосування на фронті на сході та півдні України.

«При цьому, незаконний білоруський режим все більше усвідомлює усю – небезпеку прийняття ним рішення стосовно відкритого приєднання до широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. У зв’язку з цим, Лукашенко намагається продовжувати робити гучні заяви та показувати Путіну, що своїми діями він виконує союзницькі зобов’язання, відволікаючи значну частину резервів ЗС України від можливого їх застосування на фронті на сході та півдні України», – йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними української розвідки, під виглядом активізації мобілізаційних заходів білоруськими спеціальними службами приховано вивчається можлива реакція суспільства та готовність долучитися до протестних заходів.

«Зазначене свідчіть, що самопроголошена білоруська влада не впевнена у підтримці широкими верствами населення рішень щодо участі своєї країни у воєнних авантюрах РФ», – додали у розвідці.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Білорусь продовжує надавати свою територію та повітряний простір для підтримки російського вторгнення в Україну, але навряд чи вступить у війну від імені країни-агресорки.

10 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія та Білорусь готують спільне розгортання військ.

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв раніше заявив, що українські військові готові зустріти ворога з Білорусі у разі наступу. Також, за потреби, ЗСУ можуть наростити сили на північному кордоні. Наєв наголосив, що якщо російська армія все ж таки наважиться йти з території Білорусі, то напад може відбутися з Житомирської, Рівненської та Волинської області, які не було атаковано на першому етапі повномасштабного вторгнення.

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав країни-учасниці СНД до єдності у питанні підтримки Росії у розв’язаній нею війні на території України.

До слова, Білорусь запровадила режим «контртерористичної операції» ніби-то через загрозу від сусідніх держав. Також повідомляється, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ухвалив рішення провести «приховану мобілізацію» для збільшення укомплектованості бойових частин.