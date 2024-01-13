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Під Кременчуком ракета впала на подвір’я будинку: деталі від влади

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Під Кременчуком ракета впала на подвір’я будинку: деталі від влади
Полтавщина зазнала ракетного удару
фото ілюстративне

Ракета не розірвалася, на місці працюють профільні фахівці

Уранці 13 січня російські окупанти під час масштабної ракетної атаки на Україну вдарили, зокрема, по Полтавщині. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

У Полтавській області працювала ППО.

«На подвірʼя одного з приватних будинків у Кременчуцькому районі упала ракета, яка не розірвалася. На щастя, постраждалих немає. Пошкоджено господарчу споруду. На місці працюють профільні фахівці», – розповів Пронін.

Нагадаємо, в Україні понад дві години тривала масштабна повітряна тривога, яка була оголошена близько 6 години ранку через ракетну небезпеку.

Під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Кременчуці Полтавської області та Дніпрі.

Близько 6:39 прогриміли вибухи у Кропивницькому.

Також прогриміли вибухи у Чернігові. У місті є пошкодження.

Теги: ракета Полтавщина окупанти війна

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