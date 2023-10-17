США передали Україні «менше дюжини» ракет Atacms – AP

Дальність переданих ракет Atacms – близько 160 км «через побоювання США щодо ескалації напруженості у відносинах з Росією»

США останніми днями поставили Силам оборони України «менше дюжини» ракет Atacms. Про це повідомляє AP з посиланням на неназваних чиновників.

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Як пише AP, передача Atacms дозволяє ЗСУ вражати ворожі цілі на більшій відстані, залишаючись недосяжними. Хоча максимальна дальність деяких версій Atacms – близько 300 км, дальність переданих ракет – близько 160 км «через побоювання США щодо ескалації напруженості у відносинах з Росією».

Агентство також зазначає, що постачання Atacms – один із небагатьох випадків, коли США заздалегідь не анонсували передачу зброї публічно.

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Нагадаємо, Збройні сили України сьогодні вдарили ракетами Atacms по російських окупантах. Це перший випадок, коли ці ракети були використані під час війни в Україні.

До слова, президент України Володимир Зеленський підтвердив застосування Збройними силами України далекобійних ракет Atacms.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, як українські воїни застосували американські ракети Atacms.