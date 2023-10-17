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США передали Україні «менше дюжини» ракет Atacms – AP

Ростислав Вонс
glavcom.ua
США передали Україні «менше дюжини» ракет Atacms – AP
Ракети Atacms дозволяють ЗСУ вражати ворожі цілі на більшій відстані, залишаючись недосяжними
фото з відкритих джерел

Дальність переданих ракет Atacms – близько 160 км «через побоювання США щодо ескалації напруженості у відносинах з Росією»

США останніми днями поставили Силам оборони України «менше дюжини» ракет Atacms. Про це повідомляє AP з посиланням на неназваних чиновників.

Як пише AP, передача Atacms дозволяє ЗСУ вражати ворожі цілі на більшій відстані, залишаючись недосяжними. Хоча максимальна дальність деяких версій Atacms – близько 300 км, дальність переданих ракет – близько 160 км «через побоювання США щодо ескалації напруженості у відносинах з Росією».

Агентство також зазначає, що постачання Atacms – один із небагатьох випадків, коли США заздалегідь не анонсували передачу зброї публічно.

Нагадаємо, Збройні сили України сьогодні вдарили ракетами Atacms по російських окупантах. Це перший випадок, коли ці ракети були використані під час війни в Україні.

До слова, президент України Володимир Зеленський підтвердив застосування Збройними силами України далекобійних ракет Atacms.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, як українські воїни застосували американські ракети Atacms.

Теги: війна США ЗСУ ракета

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