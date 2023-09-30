Україна створить Оборонний фонд і наповнить його грошима з російських активів
Оборонний фонд забезпечить додаткові ресурси для розвитку воєнних виробництв
В Україні буде засновано спеціальний Оборонний фонд. Про це, зокрема, повідомив президент України Володимир Зеленський під час відкриття в Києві першого Міжнародного форуму оборонних індустрій.
Глава держави зазначив, що Оборонний фонд забезпечить додаткові ресурси, зокрема, для розвитку воєнних виробництв і підтримки відповідної співпраці, для створення нових воєнних об’єктів та програм, які потрібні для оборони та для турботи про наших воїнів.
«Ресурси фонду – це плюс до державних видатків на сферу оборони, оборонне виробництво та приватних інвестицій», – сказав Зеленський.
Президент повідомив, що Фонд буде наповнюватися з дивідендів від державних оборонних активів та прибутку від продажу конфіскованих російських активів.
Нагадаємо, Володимир Зеленський відкрив перший Міжнародний форум оборонних індустрій і оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій.
Також президент оголосив, що Україна розробляє спеціальний економічний режим для оборонно-промислового комплексу.
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