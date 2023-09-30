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Україна створить Оборонний фонд і наповнить його грошима з російських активів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Україна створить Оборонний фонд і наповнить його грошима з російських активів
У Києві проходить перший Міжнародний форум оборонних індустрій
фото: Офіс президента

Оборонний фонд забезпечить додаткові ресурси для розвитку воєнних виробництв

В Україні буде засновано спеціальний Оборонний фонд. Про це, зокрема, повідомив президент України Володимир Зеленський під час відкриття в Києві першого Міжнародного форуму оборонних індустрій.

Глава держави зазначив, що Оборонний фонд забезпечить додаткові ресурси, зокрема, для розвитку воєнних виробництв і підтримки відповідної співпраці, для створення нових воєнних об’єктів та програм, які потрібні для оборони та для турботи про наших воїнів.

«Ресурси фонду – це плюс до державних видатків на сферу оборони, оборонне виробництво та приватних інвестицій», – сказав Зеленський.

Президент повідомив, що Фонд буде наповнюватися з дивідендів від державних оборонних активів та прибутку від продажу конфіскованих російських активів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відкрив перший Міжнародний форум оборонних індустрій і оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій.

Також президент оголосив, що Україна розробляє спеціальний економічний режим для оборонно-промислового комплексу.

Теги: Володимир Зеленський озброєння Україна війна

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