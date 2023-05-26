Ракетний удар по поліклініці у Дніпрі: серед поранених діти (фото)

Хлопчики трьох та шести років госпіталізовані, їх стан – середньої тяжкості

Внаслідок влучання російської ракети по медзакладу у Дніпрі поранено двох дітей. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Лисак.

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«Один загиблий. 15 поранені. Серед них двоє дітей... Хлопчики трьох та шести років. Обоє шпиталізовані. Лікарі оцінюють їхній стан, як середньої тяжкості», – йдеться в повідомленні.

Госпіталізовані й 11 дорослих. Двоє – «важкі».

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Це попередні дані щодо наслідків ракетного удару по Дніпру. Порятунок постраждалих триває.

«Дві будівлі зайнялися. В цілому вогонь охопив 500 кв. м. Зараз рятувальники приборкують пожежі», – зазначає Лисак.

На місці прильоту працюють всі служби.

Нагадаємо, близько 11:00 окупанти завдали ракетного удару по медзакладу у Дніпрі. Станом на зараз одна людина загинула та 15 поранено. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу та порятунок постраждалих. Залучені всі необхідні служби.

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Також окупанти вдарили по житловому будинку в Адвіївці.

До слова, триває 457-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом минулої доби відбулось 22 бойових зіткнення.