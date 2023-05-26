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Ракетний удар по поліклініці у Дніпрі: серед поранених діти (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетний удар по поліклініці у Дніпрі: серед поранених діти (фото)
Внаслідок ракетної атаки госпіталізовано 13 людей
фото: Дніпропетровська ОВА

Хлопчики трьох та шести років госпіталізовані, їх стан – середньої тяжкості

Внаслідок влучання російської ракети по медзакладу у Дніпрі поранено двох дітей. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Лисак.

«Один загиблий. 15 поранені. Серед них двоє дітей... Хлопчики трьох та шести років. Обоє шпиталізовані. Лікарі оцінюють їхній стан, як середньої тяжкості», – йдеться в повідомленні.

Госпіталізовані й 11 дорослих. Двоє – «важкі».

Це попередні дані щодо наслідків ракетного удару по Дніпру. Порятунок постраждалих триває.

Ракетний удар по поліклініці у Дніпрі: серед поранених діти (фото) фото 1

«Дві будівлі зайнялися. В цілому вогонь охопив 500 кв. м. Зараз рятувальники приборкують пожежі», – зазначає Лисак.

На місці прильоту працюють всі служби.

Ракетний удар по поліклініці у Дніпрі: серед поранених діти (фото) фото 2

Нагадаємо, близько 11:00 окупанти завдали ракетного удару по медзакладу у Дніпрі. Станом на зараз одна людина загинула та 15 поранено. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу та порятунок постраждалих. Залучені всі необхідні служби.

Також окупанти вдарили по житловому будинку в Адвіївці.

До слова, триває 457-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом минулої доби відбулось 22 бойових зіткнення.

Теги: Дніпро війна окупанти ракета

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