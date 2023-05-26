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Росіяни влучили в житловий будинок у Авдіївці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росіяни влучили в житловий будинок у Авдіївці
Наслідки атаки на Авдіївку
фото: Андрій Єрмак / Telegram

Попередньо, обійшлося без жертв

Російські терористи завдали ракетного авіаудару по Авдіївці на Донеччині. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Влучили в житловий будинок», – йдеться в повідомленні.

Попередньо, обійшлося без жертв.

Нагадаємо, близько 11:00 окупанти завдали ракетного удару по медзакладу у Дніпрі. Станом на зараз одна людина загинула та 15 поранено. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу та порятунок постраждалих. Залучені всі необхідні служби.

До слова, триває 457-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом минулої доби відбулось 22 бойових зіткнення.

Теги: будинок Донеччина війна окупанти

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