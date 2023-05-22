Ударили ракетами і дронами: деталі нічної атаки на Дніпропетровщину (фото)

У Дніпрі та в області є прильоти і постраждалі

Цієї ночі захисники з Повітряного командування «Схід» збили над Дніпропетровщиною 15 безпілотників та чотири крилаті ракети. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Проте, в області є й прильоти.

Так, у Дніпровському районі через ракетний удар поранений 27-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості.

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Пошкоджені кілька будівель рятувального підрозділу. Виникло дві пожежі, які вже загасили. Знищені більш ніж десять вантажних та легкових авто, стільки ж одиниць спецтехніки – пошкоджені. Побиті й 25 приватних машин та два автобуси.

Влучання сталося також по приватному підприємству у Дніпрі. Там понівечені три будівлі.

«В Іларіонівській громаді Синельниківського району впав БПЛА. Виявили там й уламки ракети. Постраждали 7 людей. Жінки 52 та 70 років – у лікарні, – повідомив Лисак. – Зачепило три приватні будинки та дев'ять багатоквартирних. А ще – дитсадок, магазини та адмінбудівлі. Потрощені 6 авто».

Обстеження території продовжується.

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фото: Сергій Лисак/Facebook

Як повідомлялося, у ніч на 22 травня у Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.