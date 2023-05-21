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Окупанти вдарили по Харківщині, є поранені

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Харківщині, є поранені
Харківщину обстріляли із ЗРК С-300
фото з відкритих джерел

Одна з ракет, попередньо ЗРК С-300, влучила в землю, ще одна пошкодила приватний житловий будинок

Російські терористи у неділю, 21 травня, вкотре обстріляли село Циркуни під Харковом. Одна з ракет влучила у землю, є постраждалий місцевий житель. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Одна з ракет, попередньо ЗРК С-300, влучила в землю, ще одна пошкодила приватний житловий будинок. На жаль, постраждав цивільний чоловік. Зараз медики надають йому допомогу. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється», – розповів Синєгубов.

Нагадаємо, на тлі саміту «Великої сімки» російські загарбники посилили розвідку дронами в Україні. Також існує небезпека ракетної атаки по українських містах. 

Також Російські війська пізно ввечері 20 травня атакували Дніпропетровську область безпілотниками. 

 

Теги: будинок чоловік Олег Синєгубов

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