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Ракетна атака на Волинь: що відомо на цей час (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетна атака на Волинь: що відомо на цей час (фото)
Роботи з відновлення електропостачання триватимуть до кінця доби і упродовж завтрашнього дня
ДСНС

Окремі райони та громади, де були прильоти тимчасово залишаються без електроенергії та водопостачання

Впродовж цього дня Волинська область зазнала ракетних ударів по об’єктах енергетики в Луцьку та Ковелі. Внаслідок цього без електропостачання лишилися 102 тисячі абонентів по усій області. Також були перебої із постачанням води. Про це повідомив голова місцевої ОВА Юрій Погуляйко.

«Ремонтні бригади «Волиньобленерго» відразу приступили до робіт на місцях ураження. Використовуються генератори та альтернативні джерела живлення. Відновлювальні роботи тривають», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що окремі райони та громади, де були прильоти тимчасово залишаються без електроенергії та водопостачання. Комунальні служби проводять ремонтні роботи, а також працюють над адресним постачанням води мешканцям.

Наразі без світла та води лишається частина громад у Ковельському районі. Роботи з відновлення триватимуть до кінця доби і упродовж завтрашнього дня. У Луцькому районі роботи триватимуть до кінця доби та упродовж ночі.

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«Прошу усіх поставитись з розумінням. Ситуація складна, однак контрольована. За можливості поповніть свої запаси води, свічок, тримайте зарядженими телефони і повербанки. Не забувайте економити електроенергію, особливо у вечірні та вранішні години», – додав Погуляйко.

Нагадаємо, у суботу, 22 жовтня, близько 9 години ранку у Луцьку прогриміли вибухи. Міський голова повідомив, що прильоти були в об‘єкт енергетики. Згодом ворог здійснив повторну атаку. Внаслідок масованої атаки у місті фактично знищено об’єкт енергетики. Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки постраждали 12 приватних будинків

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Крім того, вранці 22 жовтня з’явилися повідомлення про вибухи та перебої зі світлом у Рівненській області. Згодом влада підтвердила інформацію про приліт. Згодом голова ОВА показав наслідки прильотів.

Сьогодні вибухи чули і львів’яни. В області працювала ППО. У Хмельницькій області вранці теж було чути вибухи. Місто Хмельницький залишилося без електрики.

Також у суботу, 22 жовтня, вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях.

Близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на обстріли на назвав кількість ракет, якими рашисти атакували Україну.

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Теги: Україна окупанти росія війна Волинська область

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