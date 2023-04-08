Загроза ворожої атаки: скільки бомбардувальників Росія тримає напоготові

Загроза ракетних ударів по Україні нікуди не зникла

На військових аеродромах на території Росії у бойовій готовності зосереджено щонайменше 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вороже авіаційне угруповання наразі перебуває на місцях своєї дислокації. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат.

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За його словами, загроза ракетних ударів по Україні нікуди не зникла. Адже на російських аеродромах є чимало бомбардувальників, які можуть здійснити атаку.

«Нікуди не поділася дальня і стратегічна авіація, вона розосереджена на різних аеродромах, це літаки Ту-95, вони можуть бути також готові до застосування ракет», – сказав Ігнат.

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Разом з тим він зазначив, що зараз на фронті працює тактична авіація країни-агресорки.

Нагадаємо, раніше Ігнат повідомив, що 6 квітня одразу три російські літаки МіГ-31К, які є носіями гіперзвукових ракет «Кинджал», залишили Республіку Білорусь. Проте вони можуть невдовзі повернутися.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що збройним силам Білорусі передано оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер-М». Він може використовувати ракети як у звичайному, так і ядерному виконанні.