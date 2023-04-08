Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Загроза ворожої атаки: скільки бомбардувальників Росія тримає напоготові

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Загроза ворожої атаки: скільки бомбардувальників Росія тримає напоготові
Cтратегічні бомбардувальники Ту-95 готові вдарили по Україні ракетами
фото з відкритих джерел

Загроза ракетних ударів по Україні нікуди не зникла

На військових аеродромах на території Росії у бойовій готовності зосереджено щонайменше 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вороже авіаційне угруповання наразі перебуває на місцях своєї дислокації. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат.

За його словами, загроза ракетних ударів по Україні нікуди не зникла. Адже на російських аеродромах є чимало бомбардувальників, які можуть здійснити атаку.

«Нікуди не поділася дальня і стратегічна авіація, вона розосереджена на різних аеродромах, це літаки Ту-95, вони можуть бути також готові до застосування ракет», – сказав Ігнат.

Разом з тим він зазначив, що зараз на фронті працює тактична авіація країни-агресорки.

Нагадаємо, раніше Ігнат повідомив, що 6 квітня одразу три російські літаки МіГ-31К, які є носіями гіперзвукових ракет «Кинджал», залишили Республіку Білорусь. Проте вони можуть невдовзі повернутися.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що збройним силам Білорусі передано оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер-М». Він може використовувати ракети як у звичайному, так і ядерному виконанні. 

Теги: ракета росія окупанти війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У березні рекордна кількість росіян здалася в український полон
Контрнаступ України: окупантів готують до паніки
Сьогодні, 10:09
У секретних матеріалах є інформація, зокрема, про підготовку українського наступу
У мережі з’явилася нова порція секретних документів США
Сьогодні, 06:18
Австрія і досі вважає РФ стратегічним партнером
Австрія продовжує вважати РФ своїм стратегічним партнером (документ)
Сьогодні, 01:31

Події в Україні

Загроза ворожої атаки: скільки бомбардувальників Росія тримає напоготові
Загроза ворожої атаки: скільки бомбардувальників Росія тримає напоготові
З’явилися фото жахливих наслідків нічного удару окупантів по Донеччині
З’явилися фото жахливих наслідків нічного удару окупантів по Донеччині
Ракетний удар по Донеччині та південь під масованим вогнем: яка ситуація в регіонах
Ракетний удар по Донеччині та південь під масованим вогнем: яка ситуація в регіонах
На півдні налякані українським наступом окупанти формують «живі щити» з цивільних
На півдні налякані українським наступом окупанти формують «живі щити» з цивільних
Росія готує хімічну атаку на Сумщину
Росія готує хімічну атаку на Сумщину
Британська розвідка заявила про провал одного з найжорстокіших планів РФ
Британська розвідка заявила про провал одного з найжорстокіших планів РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Макрон під час зустрічі із Сі Цзіньпіном порушив етикет (фото)
21K
У Києві та кількох областях була оголошена тривога через активність авіації на півдні
16K
Порошенко приїхав на службу в Києво-Печерську лавру
15K
8 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Ісус, Клеопатра та Наполеон: штучний інтелект показав, який вигляд мали би селфі історичних постатей
11K
Два поверхи, п'ять кімнат і джакузі: УПЦ МП продає резиденцію у Франківську за $100 тис.

Новини

Під Бахмутом і Мар’їнкою жорстокі бої: ЗСУ відбили понад 35 атак
Сьогодні, 06:44
У Маріуполі катастрофічно не вистачає лікарів – мерія
Сьогодні, 04:43
Міноборони назвало фактор, що пришвидшить процес розмінування України
Сьогодні, 02:35
Окупанти вбили червонокнижних тварин у заповіднику Асканія-Нова (фото)
Сьогодні, 01:14
В Ізраїлі відбувся теракт: є постраждалі і жертва (відео)
Сьогодні, 00:48
Засідання Ставки і нові санкції. Звернення Зеленського
Сьогодні, 00:02

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту