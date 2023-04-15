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Окупанти вдарили по лікарні на Харківщині, поранено жінку (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти вдарили по лікарні на Харківщині, поранено жінку (фото)
Пошкоджень зазнав медзаклад у Вовчанську
фото: Олег Синєгубов/Facebook

Минулої доби на мінах підірвалися дві людини

Минулої доби російські окупанти продовжували тероризувати обстрілами цивільне населення прикордонних міст і сіл Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Внаслідок обстрілів Вовчанська пошкоджено медичний заклад. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«62-річна працівниця закладу отримала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості. Будівля закладу зазнала суттєвих руйнувань. Крім того, у Вовчанську обстрілами пошкоджено п’ять приватних житлових будинків», – розповів він.

Окупанти вдарили по лікарні на Харківщині, поранено жінку (фото) фото 1
Окупанти вдарили по лікарні на Харківщині, поранено жінку (фото) фото 2

Також під ворожими обстрілами вчора перебували Стариця, Стрілеча, Дворічна, Красне перше та інші населені пункти.

У Харківській області залишається високою мінна небезпека. В Ізюмському районі під час відновлювальних робіт підірвався та отримав поранення 44-річний електромонтер Борівської РЕС. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

В Ізюмі на ворожому вибуховому пристрої на ринку підірвалася 29-річна жінка. Госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Теги: Харківщина війна окупанти обстріл

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