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Уряд заборонив українцям наносити російську символіку на номерні знаки автомобілів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уряд заборонив українцям наносити російську символіку на номерні знаки автомобілів
фото: ілюстративне

Зокрема забороняється символіка комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму та воєнного вторгнення РФ

Кабінет міністрів зареєстрував постанову, яка забороняє українцям наносити на номерні знаки автомобілів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями, будь-яку символіку, яка має стосунок до пропаганди російського тоталітарного режиму. Про це йдеться у постанові уряду від 21 квітня 2023 р. № 367.

«Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2000 р. № 1081Кабінет Міністрів України постановляє: Внести зміну до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2000 р. № 1081 «Про запровадження номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників» (Офіційний вісник України, 2000 р., № 28, ст. 1163; 2007 р., № 66, ст. 2548; 2021 р., № 92, ст. 5979), доповнивши абзац шостий після слів «та іншими ознаками» словами»; символіку комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму та воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну», – йдеться у постанові.

Тим часом, жителі Казахстану обурені машинами зі знаками Z та V. Водіїв таких машин змушують прибирати наклейки або викликають поліцію, яка їх штрафує.

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Теги: росія автомобіль уряд державна символіка

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