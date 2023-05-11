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«Ворог вводить нас в оману»: Міноборони про ситуацію на сході

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Ворог вводить нас в оману»: Міноборони про ситуацію на сході
Окупанти брешуть про «снарядний голод»
фото ілюстративне

Кількість ворожих обстрілів на Бахмутському і Лиманському напрямках за останні тижні суттєво збільшилась

Останнім часом окупанти почали бідкатись на нестачу боєприпасів. Однак це лише інформаційна операція російських пропагандистів. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Будь-яка інформація військового характеру під час війни – це зброя. Нею воюють, а не інформують. Тож, ворог просто вводить нас в оману у своїх військових цілях», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти спілкуються між собою телефонами, а не через оприлюднення відео та аудіо звернень у соцмережах.

«Ми віримо фактам. Факт: кількість ворожих обстрілів на Бахмутському і Лиманському напрямках за останні тижні суттєво збільшилась. Тобто стріляти є чим», – додала вона.

Нагадаємо, 5 травня ватажок «вагнерівців» Євген Пригожин бідкався на відео про великі втрати та вимагав збільшення кількості боєприпасів, які отримує його угруповання.

Теги: окупанти війна Міноборони ЗСУ

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