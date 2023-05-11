«Ворог вводить нас в оману»: Міноборони про ситуацію на сході

Кількість ворожих обстрілів на Бахмутському і Лиманському напрямках за останні тижні суттєво збільшилась

Останнім часом окупанти почали бідкатись на нестачу боєприпасів. Однак це лише інформаційна операція російських пропагандистів. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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«Будь-яка інформація військового характеру під час війни – це зброя. Нею воюють, а не інформують. Тож, ворог просто вводить нас в оману у своїх військових цілях», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти спілкуються між собою телефонами, а не через оприлюднення відео та аудіо звернень у соцмережах.

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«Ми віримо фактам. Факт: кількість ворожих обстрілів на Бахмутському і Лиманському напрямках за останні тижні суттєво збільшилась. Тобто стріляти є чим», – додала вона.

Нагадаємо, 5 травня ватажок «вагнерівців» Євген Пригожин бідкався на відео про великі втрати та вимагав збільшення кількості боєприпасів, які отримує його угруповання.