Ракетний обстріл Запоріжжя: рятувальники витягли з-під завалів родину (відео)

У результаті руйнувань конструкцій родина, яка ховалася у погребі, опинилася заблокованою

Співробітники ДСНС врятували родину, яка опинилася під завалами, внаслідок ракетного удару по Запоріжжю. Про це повідомляє пресслужба ДСНС

«Уночі ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю. В одному із селищ передмістя внаслідок влучання ракети на територію приватного домоволодіння відбулося часткове руйнування будинку та господарчих споруд», – зазначається у повідомленні.

У результаті руйнувань конструкцій опинилася заблокованою родина, яка ховалася у погребі. Рятувальники, які прибули на місце події, використовуючи спецобладнання, деблокували жінку, чоловіка і дитину. «Медична допомога врятованим, на щастя, не знадобилася. Від ГУ ДСНС залучалося 11 рятувальників і 2 одиниці спецтехніки», – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, цієї ночі російські окупанти випустили по Запоріжжю і передмістю близько семи ракет С-300. Дві ракети влучили в один з районів Запоріжжя та серйозних руйнувань не завдали.

Нагадаємо, 11 жовтня ввечері знову під ударом опинилась Запорізька область. Прильоти прийшлися в місто Оріхів та смт. Степногірськ. Внаслідок жорстоких обстрілів загинуло семеро осіб і ще стільки ж травмовані. Відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілів.