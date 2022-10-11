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Окупанти атакували Запоріжжя: найбільших руйнувань зазнав острів Хортиця (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти атакували Запоріжжя: найбільших руйнувань зазнав острів Хортиця (фото)
фото: Кирило Тимошенко

Дві ракети прилетіли біля бази відпочинку «Металург»

Більшість ракет, які рашисти випустили по Запоріжжю зранку, впали на острів Хортиця. Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«Зранку знову прильоти. Російські терористи завдали 12 ракетних ударів по місту. Найбільше ракет прилетіло в острів Хортиця, там руйнувань зазнали будівлі, вибиті шибки та пошкоджено дах, дві ракети прилетіли біля бази відпочинку «Металург». Частина прильотів прийшлася на лісосмугу. Одна ракета влучила в скелю на острові», – написав Тимошенко.

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За його словами, безпосередньо в місті пошкоджено автосалон, за попередньою інформацією один цивільний загинув, в сусідніх будинках ударною хвилею вибило шибки. В одному з районів пошкоджено трубопровід.

Комунальні служби працюють над відновленням наслідків російської панічної атаки.

Як повідомлялося, уранці 11 жовтня окупанти здійснили ракетний удар з 12 ракет С-300 по Запоріжжю. Уразили цивільні об'єкти. Дві ракети влучили в автосалон – загинула людина.

До слова, в Україні станом на 7:55 пролунав сигнал тривоги. Небезпеку оголошено у центральній, східній та південній частинні України. Згодом частково «почервоніли» і західні області.

Теги: рашисти ракета окупанти Запоріжжя

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