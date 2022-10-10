Ракетний терор РФ. Скільки українських населених пунктів залишається знеструмленими

Понад тисячу населених пунктів в Україні лишається знеструмленими

Станом на 21:00 внаслідок ракетних обстрілів залишаються знеструмленими 1 307 населених пунктів. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Перелік областей, які залишаються без електроенергії:

Київська область – 13;

Львівська область – 353;

Сумська область – 766;

Тернопільська область – 169;

Хмельницька область – 6.

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

За останніми даними, кількість жертв по всій Україні внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня зросла до 11 осіб, травмовані 64 особи.