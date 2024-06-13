Загинув, рятуючи побратимів. Згадаймо Володимира Яворського

Після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році Яворський приєднався до спецпідрозділу ГУР МО України «Артан»

У мирний час Володимир Яворський виступав за регбійний клуб «Антарес»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Володимира Яворського.

Володимир Яворський з позивним Камаз загинув 30 травня 2024 на одному з найгарячіших напрямків фронту, у Часовому Ярі на Донеччині. Про трагічну втрату в регбійній родині повідомили у Федерації регбі України.

Народився Володимир Яворський 2 грудня 1994 року.

До повномасштабної війни Володимир був потужним спортсменом, як відзначали колеги. Виступав за київський регбійний клуб «Антарес», який ставав бронзовим призером української Суперліги 2017 року і чемпіоном столиці 2019-го.

Після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році Яворський приєднався до спецпідрозділу ГУР МО України «Артан» та отримав позивний Камаз.

Відзначимо, що на рахунку підрозділу вже десятки складних і переважно таємних операцій. Спершу були бої за Київ, потім операції на Херсонському та Миколаївському напрямках, Енергодарська, вилазки у тил ворога.

У 2022 році Яворський приєднався до спецпідрозділу ГУР МО України «Артан» фото Ukrainian Rugby, Facebook

«Артанці» виконували завдання у Чорному морі, зокрема біля так званих «Вишок Бойка», контроль над якими у вересні 2013 року повернула собі Україна.

Як розповідав командир спецпідрозділу Віктор Торкотюк, його особовий склад відсотків на 70% складається зі спортсменів. І одним із них був Володимир Яворський. «Камаз» неодноразово брав у полон ворогів, один із таких випадків потрапив навіть на відео, коли росіянин під час інтерв'ю зізнався, що його захопив особисто Володимир.

Також відомо, що Яворський брав участь у битві за Бахмут. А 30 травня український регбіст загинув, рятуючи поранених побратимів у місті Часів Яр, який намагаються захопити російські окупанти.

Володимир Яворський у Бахмуті фото Ukrainian Rugby, Facebook

Прощання з Володимиром відбулось 8 червня у Володимирському соборі у Києві. Поховали українського героя на Алеї Слави на Лук’янівському кладовищі столиці.

Прощання з Володимиром Яворським у Володимирському соборі Києва фото www.cerkva.info

Прощання з Володимиром Яворським у Володимирському соборі Києва фото www.cerkva.info

Прощання з Володимиром Яворським у Володимирському соборі Києва фото www.cerkva.info

Поховали українського героя на Алеї Слави на Лук’янівському кладовищі столиці фото www.cerkva.info

У цивільному житті «Камаз» був потужним спортсменом, про якого всі відгукувалися тільки позитивно й вважали дуже світлою людиною.

«Світла, оптимістична і дуже розвинена душа, про якого напевне жоден не міг би сказати плохого слова і це 100% факт, – згадує Юрій Волосов загиблого друга. – Війна забирає багато людей і нажаль ніхто не знає, коли його черга… Ми намагались допомагати йому та його побратимам чим можемо, але зараз я усвідомлюю, що особисто я міг би робити більше для нього».

Волосов: «Володимир – світла, оптимістична і дуже розвинена душа, про якого, напевне, жоден не міг би сказати плохого слова і це 100% факт» фото Юрій Волосов, Facebook

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