Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 13

Станом на ранок 29 червня безвісти зниклими вважаються дві жінки

У Дніпрі кількість постраждалих внаслідок ракетного удару, здійсненого росіянами 28 червня, зросла до 13 осіб. Про це повідомила Національна поліція України.

«Наразі кількість постраждалих від удару РФ зросла до 13 громадян, серед них немовля та вагітна жінка. На ранок безвісти зниклими вважаються дві жінки», – йдеться в повідомленні.

Поліцейські ідентифікували особу загиблої в результаті ракетного удару по Дніпру. Нею виявилася 76-річна мешканка зруйнованої багатоповерхівки.

Станом на 11:00 до поліції з заявами про пошкодження майна звернулись 39 людей.

На місці події впродовж дня буде працювати мобільний пункт прийому звернень громадян, куди люди можуть звернутись по допомогу, або написати заяву.

Зазначимо, що раніше повідомлялося про одного загиблого та дев'ятьох поранених, з них одна дитина.

Нагадаємо, що вчора росіяни влучили ракетою у житловий будинок у Дніпрі. Як повідомляв президент Зеленський, унаслідок удару зруйновано чотири поверхи будинку.

Окупанти вдарили ракетою по Дніпру фото з соцмереж

Росіяни зруйнували ракетою декілька поверхів будинку в Дніпрі фото з соцмереж

Кадри з місця звірства окупантів у Дніпрі. 😖



📹 Суспільне та Сергій Лисак pic.twitter.com/GZv4wlC5Fj — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 28, 2024

Раніше російські загарбники знову обстріляли Харків. Зокрема, під удар потрапив район житлової забудови.

Як повідомлялося, під час вечірнього обстрілу Херсонської області 27 червня російськими військами загинула жінка, тіло якої було знайдено під уламками зруйнованого будинку наступного ранку.