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Британія вигадала спосіб, як постачати винищувачі Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британія вигадала спосіб, як постачати винищувачі Україні
Британія працює над відновленням своїх запасів боєприпасів
фото з відкритих джерел

Воллес вважає, що Україна зможе швидше отримати вигоду від винищувачів, якщо європейські країни передадуть їй радянські літаки

Велика Британія готова постачати літаки своїм європейським союзникам, щоб вони, у свою чергу, могли відправити в Україну старі радянські винищувачі. Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, пише Politico.

Воллес зазначив, що Україна зможе швидше отримати вигоду від винищувачів, якщо європейські країни передадуть їй радянські літаки, як МіГ 29 або Су-24.

«Якщо вони хочуть їх передати, ми можемо використовувати наші винищувачі для забезпечення їхньої безпеки», – сказав Воллес.

Він також сказав, що Британія працює над відновленням своїх запасів боєприпасів, зазначивши, що запаси вичерпані після вторгнення Росії в Україну. «Ця війна в Україні та те, як Росія воює, показали всьому Заходу, що наші запаси протягом останніх трьох десятиліть часто несли на собі основний тягар скорочення оборони, і ми маємо їх відновити», – сказав він.

Наразі країна працює над поповненням запасів боєприпасів та шукає альтернативні ланцюжки постачання.

Нагадаємо, ексглава Пентагону закликав США негайно надати Україні винищувачі. Також Банкова назвала країну, яка першою розблокує постачання авіації Україні. 

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Теги: винищувач Україна Велика Британія війна міністр росія

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