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Сучасні «гітлери»: Данілов пояснив, як слід перейменувати Росію

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Сучасні «гітлери»: Данілов пояснив, як слід перейменувати Росію
Данілов вважає, що Росія - це «суцільна Азія»
фото з відкритих джерел

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов висловив свою думку щодо ініціативи перейменувати Росію у Московію.

«Всі речі мають називатися своїми іменами. Це ж точно не демократичний режим. Це точно вже після того, як він вийшов в ось цю стадію після 24 лютого 2022 року – це сучасні «гітлери». Їм треба обов’язково мати назву. І ця назва має їх супроводжувати довгий проміжок часу», – сказав Данілов в інтерв’ю Радіо Свобода.

За його словами, Захід помилково вважає, що Росія має стосунок до Європи.

«Росія – це країна з тих, що йдуть із Золотої Орди, з тих країв, це суцільна Азія. Нічого тут страшного немає. Просто це треба визнати як історичний факт, зрозуміти, що те, що вона тут поцупила з нашої країни, що воно повернеться, тому що по-іншому воно не буде ніяк. І тоді це буде звичайна азійська країна», – додав він.

Нагадаємо, на сайті Офісу президента 23 листопада 2022 року з’явилася петиція про перейменування назви «Росія» на «Московія» та заміни термінів «російський» на «московський», а «Російська Федерація» – на «Московська федерація». Вона набрала 25792 голоси. І президент України, згідно з чинним законодавством, ухвалив рішення щодо петиції

11 березня російський інформпростір підірвало доручення президента України Володимира Зеленського прем’єр-міністру Денису Шмигалю щодо «ретельного опрацювання як у площині історико-культурного контексту, так і з урахуванням можливих міжнародно-правових наслідків питання перейменування назви «Росія» на «Московія» із заміною терміну «Російська Федерація» на «Московська Федерація».

Теги: росія війна Україна Олексій Данілов

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