Ракетний есмінець США прибув до Одеси



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Прибуття корабля «Дональд Кук» в Чорне море стане його другим візитом в цьому році

Корабель пробуде в Одесі три дні

Сьогодні зранку ракетний есмінець військово-морського флоту США USS Donald Cook (DDG 75) прибув до Одеси. Про це повідомляє Мілітарний портал.

«Він пришвартувався біля 16-го причалу Одеського морського торговельного порту. За попередньою інформацією він пробуде в Одесі три дні», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, другий новітній есмінець-«невидимка» USS Michael Monsoor класу Zumwalt (DDG-1001) в суботу був введений в експлуатацію.

Як повідомлялося, у Чорне море увійшов американський есмінець «Дональд Кук». Корабель прибув для проведення спільних навчань з Україною та іншими союзниками. Прибуття корабля в Чорне море стане його другим візитом цього року.