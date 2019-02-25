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    Події в Україні

    Ракетний есмінець США прибув до Одеси

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    <span>Прибуття корабля &laquo;Дональд Кук&raquo; в Чорне море стане його другим візитом в цьому році</span> - Ракетний есмінець США прибув до Одеси
    Прибуття корабля «Дональд Кук» в Чорне море стане його другим візитом в цьому році

    Корабель пробуде в Одесі три дні

    Сьогодні зранку ракетний есмінець військово-морського флоту США USS Donald Cook (DDG 75) прибув до Одеси. Про це повідомляє Мілітарний портал.

    «Він пришвартувався біля 16-го причалу Одеського морського торговельного порту. За попередньою інформацією він пробуде в Одесі три дні», — йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, другий новітній есмінець-«невидимка» USS Michael Monsoor класу Zumwalt (DDG-1001) в суботу був введений в експлуатацію.

    Як повідомлялося, у Чорне море увійшов американський есмінець «Дональд Кук». Корабель прибув для проведення спільних навчань з Україною та іншими союзниками. Прибуття корабля в Чорне море стане його другим візитом цього року.

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