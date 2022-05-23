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    Події в Україні

    Рашисти двічі за ніч вдарили по Коростеню: голова ОВА розповів подробиці

    Рашисти випустили дві ракети по місту Коростень - Рашисти двічі за ніч вдарили по Коростеню: голова ОВА розповів подробиці
    Рашисти випустили дві ракети по місту Коростень
    фото з вікритих джерел

    Одна із ракет влучила у залізничну інфраструктуру

    У ніч на 23 травня рашисти завдали два ракетні удари по місту Коростень Житомирської області. Одна із ракет влучила в залізничну інфраструктуру. Про це повідомив в ефірі телемарафону голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

    «Близько другої та близько четвертої ночі відбулися вибухи в Коростені. О четвертій – приліт у залізничну інфраструктуру. О другій спрацювала ППО, і болванка впала на один з жилих масивів», – сказав Бунечко.

    Голова ОВА зазначив, що від нічних обстрілів ніхто не постраждав.

    Зазначимо, що в Коростені розташована вузлова станція Південно-Західної залізниці і це вже не перший удар по станції.

    Нагадаємо, 22 травня російські війська вдарили ракетами по Малину Житомирської області. В результаті ворожої атаки загинула щонайменше одна людина. У ЗСУ повідомляли, що українські військові знищили в небі над Житомирською областю чотири ворожі ракети.

    А внаслідок ракетних ударів по Малинській громаді, що сталися вранці 20 травня, пошкоджено залізничну інфраструктуру та близько пів сотні житлових будинків.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти двічі за ніч вдарили по Коростеню: голова ОВА розповів подробиці