Рашисти двічі за ніч вдарили по Коростеню: голова ОВА розповів подробиці

Одна із ракет влучила у залізничну інфраструктуру

У ніч на 23 травня рашисти завдали два ракетні удари по місту Коростень Житомирської області. Одна із ракет влучила в залізничну інфраструктуру. Про це повідомив в ефірі телемарафону голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

«Близько другої та близько четвертої ночі відбулися вибухи в Коростені. О четвертій – приліт у залізничну інфраструктуру. О другій спрацювала ППО, і болванка впала на один з жилих масивів», – сказав Бунечко.

Голова ОВА зазначив, що від нічних обстрілів ніхто не постраждав.

Зазначимо, що в Коростені розташована вузлова станція Південно-Західної залізниці і це вже не перший удар по станції.

Нагадаємо, 22 травня російські війська вдарили ракетами по Малину Житомирської області. В результаті ворожої атаки загинула щонайменше одна людина. У ЗСУ повідомляли, що українські військові знищили в небі над Житомирською областю чотири ворожі ракети.

А внаслідок ракетних ударів по Малинській громаді, що сталися вранці 20 травня, пошкоджено залізничну інфраструктуру та близько пів сотні житлових будинків.