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    Політика

    Роботу ОБСЄ в Україні буде відновлено найближчим часом – посол Карпентер

    Роботу ОБСЄ в Україні буде відновлено найближчим часом – посол Карпентер
    фото: armyinform

    В ОБСЄ знайшли шлях, як відновити в Україні роботу Офісу

    Роботу місії ОБСЄ в Україні буде відновлено найближчими тижнями, ймовірно, не більше ніж за місяць. Про це повідомив посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер в інтерв’ю ТСН.

    «Прикро, що Росія наклала вето на роботу місії в Україні. Вони наклали вето і на прикордонну спостережну місію, і на СММ, і на Офіс координатора проектів», –зазначив Карпентер.

    За його словами, країни-учасниці та ОБСЄ вже втомилися від можливості Росії накладати вето на все. «Тому що це абсолютно поза межами людської пристойності з огляду на війну, що триває», – додав посол.

    За словами Карпентера, в ОБСЄ знайшли шлях, як відновити в Україні роботу Офісу координатора проєктів ОБСЄ в Україні. «Ймовірно, надалі він також називатиметься Координатором проектів ОБСЄ в Україні. Але вони діятимуть за рахунок внесків однодумців. Тому ми не будемо вимагати від Російської Федерації грошей і вона більше не матиме права вето», – пояснив Карпентер.

    Як повідомлялося, Офіс координатора проєктів ОБСЄ в Україні Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) припинив свою роботу з 1 липня.

    Як раніше повідомлялося, Росія заблокувала продовження мандата координатора проєктів ОБСЄ в Україні.

    Нагадаємо, наприкінці березня стало відомо, що роботу Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі в Україні не буде продовжено, оскільки відповідне рішення заблокувала Росія. Згодом діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау і генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід оголосили, що ОБСЄ згортає роботу Спеціальної моніторингової місії в Україні.

    Спеціальна моніторингова місія була створена в березні 2014 року за запитом українського уряду до ОБСЄ та консенсусним рішенням усіх 57 держав-учасниць. Місія складалася з 1291 членів (814 міжнародних і 477 національних співробітників) і була найбільшою в ОБСЄ.

    Теги: росія окупанти ОБСЄ США війна посол Україна окупація #stoprussia
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    Роботу ОБСЄ в Україні буде відновлено найближчим часом – посол Карпентер