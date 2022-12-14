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Рашисти облаштували дитячі катівні на окупованих територіях

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рашисти облаштували дитячі катівні на окупованих територіях
фото: dw.com

Уповноважений з прав людини Лубінець: «На окупованих територіях є дитячі катівні»

Російські загарбники на окупованих територіях облаштовують дитячі катівні. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«На окупованих територіях є дитячі катівні. Я думав дно пробити не можна після Бучі, Ірпеня. Я в Балаклії побачив дві катівні, один хлопець там перебував 90 днів, його виводили на розстріл. В Херсоні 10 катівень, в одній окрема камера де тримали дітей», - сказав омбудсмен.

За словами Лубінця, дітям давали воду через день, не давали їжу, розказували, що батьки від них відмовилися.

«Був один затриманий хлопчик, який на телефон сфотографував російську техніку, тримали в катівні застосуванням тортур», – додав омбудсмен.

Нагадаємо, триває 294-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Новоселівське, Червонопопівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області. 

Теги: батьки Бахмут телефон діти війна

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