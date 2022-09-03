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Банкова відреагувала на обстріл Дніпропетровщини, де загинула дитина

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Банкова відреагувала на обстріл Дніпропетровщини, де загинула дитина
Окупанти двічі протягом дня обстрілювали Дніпропетровщину
фото ілюстративне

Єрмак: «Україна змусить відповідати за кожен злочин декілька поколінь росіян»  

Обстріл Зеленодольської громади Дніпропетровської області, внаслідок якого загинула 10-річна дитина, є черговим терактом Росії. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак і зазначив, що Україна змусить загарбників відповідати за всі їхні злочини.

«Зеленодольськ на Дніпропетровщині. Черговий теракт росіян. Внаслідок обстрілу загинув 10-річний хлопчик. росіяни – злочинці та боягузи. Історично такими були завжди. Але Україна змусить відповідати за кожен злочин не тільки тих, хто віддавав накази та виконував їх, а і декілька поколінь росіян. Злочини проти нашого народу не зійдуть їм з рук», – підкреслив очільник ОП.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, у Зеленодольську росіяни убили дев'ятирічного хлопчика. «По обіді вони двічі обстріляли Зеленодольську громаду з «Ураганів». Попередньо, 10 людей постраждали. Усі у лікарні. Більшість – важкі», – зазначив Резніченко.

Як повідомлялося, російські загарбники обстріляли з «Ураганів» Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, постраждало дев’ятеро людей. За інформацією оперативного угруповання військ, загарбники обстріляли Зеленодольську громаду з реактивних систем залпового вогню «Ураган» із використанням касетних снарядів. 

Нагадаємо, триває сто дев’яносто друга доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.  Тривають наступальні та штурмові дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Противник активно застосовує засоби протиповітряної оборони для прикриття своїх військ. 

Теги: Дніпропетровщина Андрій Єрмак обстріл війна росія

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