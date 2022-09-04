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На Дніпропетровщині впав російський безпілотник

Альона Боженко
glavcom.ua
На Дніпропетровщині впав російський безпілотник
На Дніпропетровщині виявлено ворожий безпілотник «Орлан-10»
фото ілюстративне

Безпілотник вже передано ЗСУ

В Дніпропетровській області на території Синельниківського району сьогодні було виявлено ворожий безпілотник «Орлан-10». Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"На території Синельниківського району виявлено впавший ворожий безпілотник «Орлан-10». Він призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості", - зазначив Лукашук.

В дописі також додається, що дальність польоту «Орлана» досягає 600 км, а тривалість - до 16 годин. Безпілотник вже передано ЗСУ.

Нагадаємо, українські військові 3 вересня в Донецькій області збили російський ударний вертоліт Ка-52 «Алігатор».

Додамо, також зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено п’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та п’ять крилатих ракет морського базування типу «Калібр», випущених окупантами з акваторії Чорного моря.

Перед цим, 31 серпня на східному напрямку зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено ворожий вертоліт (імовірно Ка-52) російських окупантів. Крім того, знищено два БпЛА оперативно-тактичного рівня. 

Теги: безпілотник Дніпропетровщина

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