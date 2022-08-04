Головна Новини
search button user button menu button

Окупанти обстріляли Харківщину: загинув громадянин РФ

Мар’яна Мигаль
Сьогодні, 11:58 glavcom.ua
Окупанти обстріляли Харківщину: загинув громадянин РФ
Внаслідок ворожих обстрілів протягом доби госпіталізували чотири людини
фото: ДСНС

Ворог влучив в об'єкт інфраструктури

Під час обстрілу Чугуєва Харківської області загинув громадянин Росії. Про це повідомив голова Харківською ОВА Олег Синєгубов.

«Чоловік 58 років у м. Чугуїв внаслідок обстрілів окупантів загинув, постраждалий – громадянин РФ», – йдеться у повідомленні.

Він також повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів протягом доби госпіталізували чотири людини: троє жінок в Чугуївському районі, одного чоловіка в Харківському. «Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, сталося кілька пожеж. По Циркунах окупанти тричі завдавали артилерійських обстрілів», – зазначив голова ОВА.

Синєгубов також додав, що ворог влучив в об'єкт інфраструктури. «Цієї ночі близько 1:30 ворог вкотре обстріляв м. Харків. В Немишлянському районі Харкова зафіксоване влучання в об'єкт інфраструктури. За попередніми даними, є ще 2 влучання у відкриту територію в Харківському районі. Постраждалих немає», – повідомив він.

На лінії зіткнення тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог спробував наступати в бік Байрак – Гусарівка. Наші захисники чинять спротив, бойові дії тривають.

Раніше повідомлялося, що рашисти обстріляли Чугуїв касетними снарядами.

Нагадаємо, в останні дні окупанти поширюють повідомлення щодо можливого повторного наступу на Харків. Влада міста каже, що готова до будь-яких дій ворога.

Мешканців Харківщини просять не нехтувати сигналами тривоги, без крайньої потреби не знаходитися на вулиці, а під час тривоги перебувати в укриттях, адже є інформація, що найближчими днями ворог посилить ракетні удари по місту Харкову та по районах області. 

Читайте також:

 

Теги: війна обстріл Харківщина

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ще двоє людей померли у лікарні від отриманих поранень внаслідок теракту у Вінниці
Кількість жертв ракетного обстрілу Вінниці зросла
Сьогодні, 01:20
Окупанти майже щоночі обстрілюють Харків
Нічний обстріл Харкова: куди влучили окупанти
Сьогодні, 06:30
СБУ викрила коригувальника ракетних обстрілів по Миколаївщині (фото)
СБУ викрила коригувальника ракетних обстрілів по Миколаївщині (фото)
Сьогодні, 10:12

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Китай проти США: Кремль «опустив хвоста» та змінив риторику
24K
Штурм Нікополя. Голова району про оборону міста та полювання на колаборантів
10K
Тисячі українців помилково отримали допомогу на 6,5 тис. грн. Хто має повернути кошти
7312
Україна повертає миротворців із Косово
5737
Українські воїни ліквідували відому терористку «ДНР»
5317
Окупанти звели дві понтонні переправи під Херсоном: супутникові знімки

Новини

«Вугільна» справа. Ексміністр Демчишин повернув арештовану нерухомість
Сьогодні, 12:45
У Маріуполі зафіксований спалах гострої інфекції, хворіють діти
Сьогодні, 12:11
Обстріл похорону відомої терористки у Донецьку. Окупанти влаштували чергову провокацію?
Сьогодні, 11:59
Окупанти обстріляли Харківщину: загинув громадянин РФ
Сьогодні, 11:58
Окупанти накрили вогнем 10 населених пунктів Донеччини: є вбиті, багато поранених (фото)
Сьогодні, 11:42
Ліван зняв арешт із судна з краденим українським зерном. МЗС зробив заяву
Сьогодні, 11:05

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту