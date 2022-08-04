Окупанти обстріляли Харківщину: загинув громадянин РФ

Ворог влучив в об'єкт інфраструктури

Під час обстрілу Чугуєва Харківської області загинув громадянин Росії. Про це повідомив голова Харківською ОВА Олег Синєгубов.

«Чоловік 58 років у м. Чугуїв внаслідок обстрілів окупантів загинув, постраждалий – громадянин РФ», – йдеться у повідомленні.

Він також повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів протягом доби госпіталізували чотири людини: троє жінок в Чугуївському районі, одного чоловіка в Харківському. «Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, сталося кілька пожеж. По Циркунах окупанти тричі завдавали артилерійських обстрілів», – зазначив голова ОВА.

Синєгубов також додав, що ворог влучив в об'єкт інфраструктури. «Цієї ночі близько 1:30 ворог вкотре обстріляв м. Харків. В Немишлянському районі Харкова зафіксоване влучання в об'єкт інфраструктури. За попередніми даними, є ще 2 влучання у відкриту територію в Харківському районі. Постраждалих немає», – повідомив він.

На лінії зіткнення тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог спробував наступати в бік Байрак – Гусарівка. Наші захисники чинять спротив, бойові дії тривають.

Раніше повідомлялося, що рашисти обстріляли Чугуїв касетними снарядами.

Нагадаємо, в останні дні окупанти поширюють повідомлення щодо можливого повторного наступу на Харків. Влада міста каже, що готова до будь-яких дій ворога.

Мешканців Харківщини просять не нехтувати сигналами тривоги, без крайньої потреби не знаходитися на вулиці, а під час тривоги перебувати в укриттях, адже є інформація, що найближчими днями ворог посилить ракетні удари по місту Харкову та по районах області.