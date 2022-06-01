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    Події в Україні

    Рашисти обстріляли Дніпропетровщину новими реактивними снарядами «Торнадо»

    Російській війська продовжують обстрілювати Дніпропетровщину - Рашисти обстріляли Дніпропетровщину новими реактивними снарядами «Торнадо»
    Російській війська продовжують обстрілювати Дніпропетровщину
    фото з відкритих джерел

    Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється

    Російські війська продовжують обстрілювати Дніпропетровщину. Сьогодні під обстріл потрапив Синельниківський район. Про це повідомляє голова місцевої ОДА Валентин Резніченко.

    «Дніпропетровщина. На жаль, гучно сьогодні не тільки через грім. Атака по Синельниківському району. Ворог випустив три ракети з РСЗВ «Торнадо», – написав Резніченко.

    Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

    На місці працюють рятувальники. Їх роботу ускладнює негода.

    Раніше повідомлялося, що російські військові з артилерії обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині.

    Ракета «Торнадо» – російська реактивна система залпового вогню калібру 300 мм, розроблена як легка і універсальна версія системи «Смерч». Система містить модернізовану бойову машину, оснащену АСКВ і нові некеровані реактивні снаряди калібру 300 мм з максимальною дальністю польоту до 120 км. У перспективі можливе збільшення дальності до 200 км.

    Особливість керованих снарядів для «Торнадо-С», що відрізняє їх від некерованих снарядів для «Смерч» – наявність системи керування польотом з невеличкими крилами в носовій частині снаряду.


    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти обстріляли Дніпропетровщину новими реактивними снарядами «Торнадо»