Банкова обіцяє скоротити шлях України до кандидатства в ЄС: Як це буде

Україна пройде шлях до отримання статусу кандидата в члени Євросоюзу за пришвидшеною процедурою

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква пояснив, як Україна у прискореному режимі стане кандидатом у члени Євросоюзу. Про це пише «Європейська правда».

Цей режим, зазначив Жовква, став можливим після переговорів президента Володимира Зеленського із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. «Від сьогоднішнього дня ми можемо говорити, що Єврокомісія вже розпочала підготовку офіційного висновку щодо відповідності України Копенгагенським критеріям», – поінформував заступник Єрмака.

За його словами, Україна, на відміну від країн Західних Балкан (вони останніми на цей момент отримували статус кандидатів – ред.), не буде заповнювати масштабний опитувальник: «Ми не говоримо зараз про бюрократичні процедури. Наша мета і мета Єврокомісії – це отримання переконливого висновку», – пояснив Жовква.

Він додав, що голова Єврокомісії запевнила – на підготовку документів у України піде кілька місяців, тоді як інші претенденти на членство у Євросоюзі витрачали на це роки.

Крім того, на боці України у цьому питанні є поінформованість європейських структур про прогрес у низці реформ. «Україна проробила значну роботу у раках виконання Угоди про асоціацію, Приєднання до ENTSO-E тощо. У Єврокомісії готові взяти до уваги пророблену роботу, щоби пришвидшити підготовку висновку щодо нашої готовності для отримання статусу кандидата», – нагадав Ігор Жовква.

Нагадаємо, 1 березня Європарламент розпочав процедуру вступу України до ЄС, ухваливши відповідну заявку нашої країни.

Тоді ж Європейський парламент переважною більшістю голосів затвердив резолюцію, яка рекомендує державам-членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ.

10 березня Рада ЄС запропонувала Єврокомісії розглянути заяву на членство від України.